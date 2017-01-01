Organize suç örgütü kurmaktan aranan kadın yakalandı

ADANA (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize suç örgütü kurup yönettiği iddiasıyla yargılanarak 20 yıl hapse çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan kadın, Adana'da yakalanarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde "organize suç örgütü kurmak ve yönetmek, gece vakti yağmaya teşebbüs, silahlı yaralama, ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Gülmelda S. (40) hakkındaki hüküm Yargıtay tarafından onandı.
Tutuksuz yargılanan Gülmelda S. için yakalama kararı çıkarıldı.
Adana Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü Gülmelda S'nin merkez Sümer Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan Gülmelda S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Cezasının kalan kısmını çekmek üzere tutuklanan kadın, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.