Akdeniz'de demir-çelik ihracatında artış

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MERSİN (AA) - Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, Akdenizli ihracatçıların yüzde 96'lık rekor artışla ilk 4 ayda 746 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ulubaş, yaptığı yazılı açıklamada, ADMİB'in nisan ayında yüzde 97'lik artışla, 206 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirtti.

Açıklamada, sektör hakkında bilgiler veren Ulubaş, "Türkiye genelinde ocak, nisan ayında yüzde 28 artış oranına rağmen Akdenizli ihracatçılar, yüzde 96'lık rekor artışla ilk 4 ayda 746 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı

Yakaladıkları ivmenin devam ettiğini bildiren Ulubaş, şunları kaydetti:

"Emtia fiyatlarındaki yükselişin de katkısıyla yakaladığımız ivme devam ediyor. Özellikle Çin'de artan iç talep sonrası yükselen fiyatlar Türkiye'nin rekabet gücünü artırdı. Fiyatta rekabet edebilir olduğumuz zaman hem ülkemizin lokasyonu hem de ürün kalitemiz tercih edilme nedenimiz. Adil şartlarda yarıştığımız da bu rakamların daha da üzerine çıkacağımızı biliyoruz."