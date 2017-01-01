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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:08

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristin kimliğinin belirlenmesi için devam eden çalışmalar tamamlandı.

Yapılan DNA incelemelerinde etkisiz hale getirilen kadın teröristin Siirt Kurtalan ilçesi nüfusuna kayıtlı "Yekta Varlı" kod adlı 21 yaşındaki Ekin Deniz Fırat olduğu tespit edildi.

Kadın teröristin 2008 yılında üniversitede öğrenim gördüğü sırada örgüte katıldığı belirtildi.

Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında 21 Nisan'da, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini hedef alacağı belirtilmişti.




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