Miss 7 Continents Güzellik Yarışmasına doğru

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Miss 7 Continents Güzellik Yarışması için 22 ülkeden Bodrum'a gelen yarışmacılar, 14 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek yarışma öncesinde kampa girdi.

Gümbet Mahallesi'nde konakladıkları otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen yarışmacılar, tek tek tanıtıldı.

Türkiye, Rusya, Çin, Polonya, İspanya, Bulgaristan, Kazakistan, Hong-Kong ve Tayvan'ın da aralarında olduğu 22 ülkeden gelen yarışmacılar, havuz başında keyifli anlar yaşadı.

Yarışmanın organizatörü modacı Ashot Khachatryan gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 yıldır düzenlenen yarışmayı 9 yıldır Bodrum'da gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarışmaya 22 ülkeden yarışmacının katıldığını ifade eden Khachatryan, ilk defa Türkiye'ye gelen yarışmacıların Bodrum'da güzel vakit geçireceğini belirtti.

Organizasyonda Türkiyeyi temsil edecek üniversite öğrencisi Ayşe Kübra Selvitop ise yarışmada iddialı olduğunu kaydetti. Rus uyruklu Mariia Ponomareva da Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Türk yemeklerini ve dizilerini çok beğendiğini anlatan Ponomareva, "Türk yemeklerini ve özellikle Türk dizilerini çok seviyorum. Yaşanan politik olaylar benim Türkiye'ye gelmemi engellemedi. Burada bulunmaktan memnunum." diye konuştu.

Buradaki yarışmada dereceye girecek yarışmacılar, kasım ayında Malezya'da düzenlenecek kainat güzelliği yarışmasına katılmaya hak kazanacak.