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Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:13

ANTALYA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, Antalya, Isparta ve Muğla'da 68 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona, özel harekat, çevik kuvvet ve "Kanat" adı verilen helikopter ile 4 uyuşturucu uzmanı köpek de destek verdi.

500 polisin katıldığı operasyonda sabah saatlerinde 70 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'den aranan M.Ç. isimli bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan A.İ. ile hırsızlık suçundan aranan Ş.Ü'nün de olduğu belirtildi.

Baskın yapılan bazı evlerin odalarında kenevir yetiştirmek için özel sera düzeneklerinin kurulu olması dikkati çekti. Zanlıların ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 723 gram esrar, 10 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 28 kök Hint keneviri, 2 paket kokain, ruhsatsız 5 tabanca ve 6 av tüfeği, kenevir tohumları, sentetik haplar ele geçirildi.

- Muğla

Operasyonda Muğla ve ilçelerinde ise 18 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ortaca, Dalaman ve Marmaris ilçesinde önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 99 gram esrar, 4 ecstasy, 51 kök kenevir, 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli emniyete götürüldü.

- Isparta

Isparta Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda ise 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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