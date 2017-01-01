Adana'da FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmaya tutuklu sanık Veysel Durukan ve tutuksuz sanık Sami Yıldız ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

Tutuksuz sanık Sami Yıldız, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek FETÖ/PDY adına himmet ve başka adlar altında para toplamadığını savunarak beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Veysel Durukan ise üzerine kayıtlı telefon hattında terör örgütünün kriptolu mesajlaşma programı sistemi ByLock'un tespitiyle ilgili, bu programı yüklemediğini ve kullanmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.