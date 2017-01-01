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Antalya'daki alkol düzenlemesi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:19

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Dünyanın hiçbir ülkesinde eline alkol şişesini ya da bardağını alıp sokaklarda nara atan, parklarda, bahçelerde çevreyi rahatsız eden insanlara müsaade edilmez." dedi.

Uzunkaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alkol alıp çevreyi rahatsız edenlerle ilgili her gün onlarca şikayet aldıklarını belirtti.

Turizm sezonunun başladığı Antalya'da bu yıl büyük beklentiler olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, eline alkol şişesini ya da bardağını alıp sokaklarda nara atan, parklarda, bahçelerde çevreyi rahatsız eden insanlara müsaade edilmez. Bunlara da hiçbir devlet kurumu, kuruluşu, otoritesi izin vermez. Normalinde böyle bir şey beklemek, düşünmek bile abes." dedi.

Alınan kararın bazı çevreler tarafından farklı şekilde yorumlandığını kaydeden Uzunkaya, alkol kullanımıyla ilgili gerekli izni olan yerlerde herhangi bir kısıtlama bulunmadığını vurguladı.

Alkol alıp araba kullanmanın yanlış olduğunu, çevreyi rahatsız etmenin de bir o kadar yanlış olduğunu dile getiren Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bu işi Antalya turizmi, ekonomisi için bir hassasiyet vurgusu gibi kullanan bazı çevreler esasında Antalya'ya kötülük yapıyorlar. Yani bilerek veya bilmeyerek yapıyorlar. Çünkü, hiçbir şekilde bu düzenleme ne turizmi ne iç turizmi ne de bu kentte yaşayan yüz binlerce insanı rahatsız etme adına değil, bilakis o insanların huzurunu, güvenliğini tesis etme adına alınmış bir karar ve bu kararı uyguluyoruz. Sonuna kadar da arkasındayız."

Kararın alındığı tarihten itibaren uygulandığını dile getiren Uzunkaya, Valilik kararını protesto etmek amacıyla yasalara karşı gelen kişilere de Kabahatlar Kanunu kapsamında işlem yapıldığını sözlerine ekledi.

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