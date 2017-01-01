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Hayvansever öğrenciye "insanlık ölmedi" ödülü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:27
Hayvansever öğrenciye "insanlık ölmedi" ödülü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yaklaşık 200 sokak kedisini pazardan topladığı balık artıklarıyla besleyen Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi Metehan Erdem, üniversite bünyesinde yayın yapan radyo tarafından "İnsanlık Ölmedi" ödülüne layık görülen 10 kişiden biri oldu.

Radyo Dumlupınar, bu yıl ikincisini düzenlediği "İnsanlık Ölmedi" ödüllerinin 10 kişiye verilmesini kararlaştırdı.

Kütahya Belediyesi Hazer Dinar Kültür Merkezinde önceki gün düzenlenen törende, kentte yaklaşık 200 sokak kedisini balık pazarından topladığı balık artıkları ile besleyen DPÜ öğrencisi 22 yaşındaki Erdem de anlamlı davranışı nedeniyle ödüle layık görüldü. Erdem, ödülünü Kütahya Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç'ın elinden aldı.

Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayında AA tarafından yapılan bu haberin videosunun özellikle sosyal medyada yankı uyandırdığını, farkındalık yarattığı için bu ödüle layık görüldüğünü söyledi. Sokak kedilerini beslemeyi herhangi bir karşılık beklemeden yaptığını dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Biz insanlar konuşarak ihtiyaçlarımızı dile getirebiliyoruz ancak hayvanlar bunu yapamıyorlar. Birilerinin, özellikle soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için bir şeyler yapması gerekiyordu. O 'birileri' olmayı kendime vazife bildim. Allah'ın dilsiz kulları kedilerin karınlarını doyurmaya çalıştım. Bu davranışımla böyle bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum."

Kütahya'da, kış aylarında akşamları pazar arabasıyla gittiği balık pazarından balık atıklarını toplayan DPÜ öğrencisi Metehan Erdem, Maltepe ile Müderris ve Sazak mahallelerinde yaklaşık 20 sokak gezerek kedileri beslemişti. Erdem'in bu duyarlı davranışı sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

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