Bayburt'ta FETÖ/PDY davası

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen ve örgütün sözde "emniyet imamı" olduğu öne sürülen memurun yargılanmasına başlandı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, örgüt içi talimatların aktarıldığı ByLock, Eagle, Tango gibi programları kullandığı ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bu programlar üzerinden sorumlu olduğu emniyet personeline mesajlar attığı ileri sürülen eski Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı tutuklu sanık E.O, avukatı ile yakınları hazır bulundu.

Hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılan sanık E.O, savunmasını tutuklu bulunduğu Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yaptı.

E.O, iddianamede bahsedildiği gibi örgüte ait şifreli haberleşme programı ByLock ya da diğer programları kullanmadığını ve programları da herhangi birinin telefonuna kurmadığını iddia etti.

Tanık H.K, yargılaması yapılan sanık E.O'yu, Demirözü İlçe Emniyet Amirliği'nde ataması yapıldıktan sonra "Eyüp" kod adıyla yine kod adı "Feti" olan eski emniyet imamı F.K isimli öğretmenin tanıştırdığını söyledi.

Bayburt'a ataması yapılmadan önce örgüte ait şifreli haberleşme programı Eagle'ı kullandığını anlatan tanık H.K, Bayburt'a geldikten sonra sohbet hocalarının talebiyle bu programın yerine yine örgüte ait haberleşme programı Tango'yu kullanmaya başladığını belirtti.

Örgüt üyelerinin kullandığı Tango isimli haberleşme programında sanık E.O'nun da "Eyüp" kod adıyla kayıtlı olduğunu ifade eden H.K, "Darbe girişimi gecesi izinli olduğum için memleketimdeydim. Olayı saat 23.00 gibi televizyondan öğrendim. Saat 23.30 ya da 23.45 gibi 'Eyüp' isimli şahıstan Tango isimli programdan, 'Şu an darbe yapılıyor. Askerle karşı karşıya gelmeyin, silah kullanmayın' şeklinde mesaj geldi." diye konuştu.

Tanık E.Ö. de 21 Mart 2014'te o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitingi olduğunu ve bu mitingde cemaat mensuplarının miting alanının ön kısımlarına 150-200 civarında kız çocuğunu yerleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmaya başladı, konuşmasında Fetullah Gülen'le ilgili sözlerini söylemeye başlayınca bunlar protesto maksatlı olarak bu kızları miting alanının dışına çekmeye başladılar. Biz de komşularımızla birlikte miting alanının arka kısımlarındaydık. Bunlar yine miting alanının arka tarafına o zamanki Samanyolu TV, Cihan Haber Ajansı gibi kendi basın kuruluşlarını konuşlandırmış bekliyorlardı. Miting alanından çıkanlar sanki Erzurum halkı Sayın Cumhurbaşkanımızı istemiyormuş algısı oluşturmaya çalıştılar. Mitingden çıkan bu kişiler de o kameralara beyanat veriyordu.

Bu sanık E.O. da onlardan birisiydi. Cihan Haber Ajansı'na Cumhurbaşkanımızla ilgili 'Yalan söylemesin, burada insanları aldatmasın', 'Erzurum hocasına sahip çıkıyor, görüyorsunuz, biz buraya hakaret dinlemeye gelmedik, icraatlarını anlatsın' gibi sözler söyledi. Biz de bunları duyunca bu kişiyi kameranın karşısından itip geri çektik."

C.K isimli tanık da kendisinin polis memuru olduğunu, sanık E.O'nun kendilerinin sohbet hocası olduğunu, sohbete katılan kişilerden, kamu görevinden ihraç olan memurlar için çeyrek altın istediğini beyan etti.

Örgüte ait şifreli haberleşme programlarını kullandığını ve bu programı sanık E.O'nun yüklediğini anlatan tanık C.K, "Evime geldiğinde benim telefonuma Eagle programını kurmak için telefonumu istedi. Ben de telefonumu verdim. Telefonum iPhone olduğu için 'buna kuramıyoruz' dedi. Ben de eşimin telefonunu getirdim, programı o telefona kurdu. Darbe girişimi gecesine kadar dua, ayet, hadis gelen programdan 15 Temmuz gecesi askerin yönetime el koyduğu belirtilerek, direnmememiz, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından silahların istenmesi durumunda da silahları teslim etmememiz istendi." şeklinde beyanda bulundu.

Tanık ifadelerinin ardından söz verilen sanık E.O, tanık beyanlarına karşılık ise "Beni niçin tanıdıklarını söylediklerini, neden benim ismimi verdiklerini merak ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık müdafisinin de savunmasını alarak duruşmayı erteledi.



