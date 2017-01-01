Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

SİVAS (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Sivas'ta 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.