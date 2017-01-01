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"Ligi ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:40


GİRESUN (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Fatih Yamak, hafta sonu konuk edecekleri Banvit'i mağlup ederek ligi ilk 10 içinde bitirmek istediklerini söyledi.

Yamak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 29. haftasında deplasmanda konuk oldukları TOFAŞ karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak parkeden mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Hafta sonu evlerinde normal sezonun son maçında Banvit'i ağırlayacaklarını kaydeden Yamak, "Hedefimiz rakibimizi mağlup etmek. Son topa kadar mücadele ederek Banvit karşısında kazanıp ligi ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz." dedi.

Fatih Yamak, Giresun halkını maça davet ederek, "Çok önemli bir maç oynayacağız. Henüz Avrupa kupalarına Türkiye'den kaç takımın gideceği açıklanmadı. Ligi 10. sırada bitirebilirsek Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanabiliriz. O nedenle Banvit karşılaşmasında taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var. Salonu doldurmalarını ve takımlarını desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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