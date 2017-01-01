GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayet

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kaynanasını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı ve eşi yakalandı.
Türkan Zonturlu (46) ile oğlu Onur Diril'in (20) gece evlerinde silahla vurularak öldürülmelerine ilişkin soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, cinayetin faili olduğu iddiasıyla aranan Zonturlu'nun damadı Ahmet E. (26) ve kızı Nebile E'yi (18) Atakum ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.
Zeytinlik Mahallesi'nde oturan Türkan Zonturlu ile evine gelen damadı Ahmet E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zonturlu ile oğlu Onur Diril, silahla vurularak yaralanmış, kaldırıldıkları hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.