Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması

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GİRESUN (AA) - Giresun'da ocak-nisan döneminde il genelindeki yol uygulamalarında FETÖ/PDY üyeliğinden aranan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yol uygulamalarında sıkı denetimlerin yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Ocak-30 Nisan arasında il merkezi ve ilçelerdeki yol uygulamalarında 298 bin 942 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydının kontrol edildiği kaydedilerek, yapılan denetimlerde 8 kişinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.

Denetimlerde yine çeşitli suçlardan aranan 262 şahsın yakalandığına işaret edilen açıklamada, yol uygulamalarında 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 6 bin 950 paket kaçak sigara ile 60 gram uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.



