Okulun tribün korkulukları yıkıldı: 5 öğrenci yaralı

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AYDIN (AA) - Efeler ilçesinde bir ortaokula ait spor salonundaki tribün korkuluklarının düşmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Ortaokulu'nun spor salonunda, sınıflar arası futbol karşılaşması oynandığı sırada, öğrencilerin yaslandığı tribün korkulukları yıkıldı.

Olayda yere düşerek yaralanan 5 öğrenci, okula gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Olayın ucuz atlatıldığını belirten Çandıroğlu, "Öğrencilerin korkuluklara yaslanmasıyla korkuluk aşağıya düşüyor. O esnada 5 öğrencimiz hafif şekilde yaralanıyor. Şu an hastanede müşahede altındalar. Çok korkulacak bir durum yok." dedi.

Bu arada polis ekipleri okula gelerek olay yerinde inceleme yaptı.



