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Kaymakam kahvehanede vatandaşlarla kitap okudu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:48
Kaymakam kahvehanede vatandaşlarla kitap okudu

KASTAMONU (AA) - Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, başlattığı, ''Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın'' kampanyası kapsamında vatandaşlarla kahvehanede kitap okudu.

İlçedeki bir kahvehaneye giden Pişkin, burada sohbet ettiği vatandaşlarla kitap okudu. Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın en önemli ve en zor kısmına geldiklerini söyledi.

Kampanyanın okul ayağının daha kolay olduğunu vurgulayan Pişkin, "Öğrenci her halükarda kendini okumaya şartlandırmış. Belki bu alışkanlığı kazanmakta zorlanmış ama yardımcı olunca da oturan bir mekanizması var. Kitap okumak vatandaşın kendisi için yapabileceği en önemli şeydir. Hem de dinlendirici bir yönü var. Bu anlamda Tosyalı vatandaşlarımızın duyarlılığına çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

Eskiden kahvehanelerin "kıraathane" olduğunu vurgulayan Pişkin, şunları kaydetti:

''Kıraathaneler çok kitap okunan yerlermiş. Zamanla işlevi değişmiş. Biz istiyoruz ki kitap okumak isteyenin de kitap okuyabileceği, buna imkan tanıyan kahvehaneler olsun. Kahvehanelerde bir kitaplık ve okuma kısmı olsun. Orada belirli sayıda kitap bulunsun. Okullardaki kitap eksikliğini tamamladıktan sonra inşallah sıra kahvehanelere de gelecek. İlçedeki bütün kahvehanelere küçük bir kitaplık seti yapıp hediye edeceğim. Benimle birlikte kitap okuyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.''

Kitap okuma etkinliğine Tosya İlçe Emniyet Müdürü Kazım Ejder, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgün Yapağı ve vatandaşlar katıldı.

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