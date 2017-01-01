Güvenlik görevlisinin darbedilmesi güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hastane bahçesinde çıkan kavgada özel güvenlik görevlisinin darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Birecik Devlet Hastanesi bahçesinde aracını ambulansların park yerine bırakan Ruken Ö. ile özel güvenlik görevlisi Ali Erkan arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ruken Ö'nün yakını Özgür Ö, güvenlik görevlisini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılan olayın ardından Ruken ve Özgür Ö, şikayet üzerine gözaltına alındı.
Hastane bahçesinde gerçekleşen kavga, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.