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Dünyanın "en acı" yarışması Edirne'de yapılacak

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:54

EDİRNE (AA) - Edirne'de 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında "acı biber yeme yarışması" düzenlenecek.

7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivalinin programı belli oldu.

Programa göre, 12 Mayıs Cuma günü kortejle başlayacak olan festival, 2 gün boyunca katılımcı ülke bando ekiplerinin, şehrin çeşitli alanlarındaki konseriyle devam edecek.

-1 tondan fazla ikram ciğer

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 14 Mayıs Pazar günü, ciğercilerin stant açtığı Saraçlar Caddesi'nde karşılayacağı Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a, "ciğercilerin koca ustası" sıfatıyla ciğerci kepi ve önlüğü giydirerek, tava ciğeri pişirmeleri için tavaların başına davet edecek.

Festivalde halka 1 tonun üzerinde ciğer ikram edilecek.

-Yarışmaların "en acılısı"

Festivalin en renkli bölümü ise kayıtlara yine "acı biber yeme yarışması" olarak geçecek.

Acı biber yiyebilme cesaretine sahip yarışmacılar sahneye çıkacak. Ciğerin yanında ikram edilen Karaağaç'ın acı biberlerini en çok tüketen kişi, yarışmanın galibi olacak.

Geçen yıl düzenlenen yarışmaya, biri Bulgaristan vatandaşı 5 kişi katılmış, yarışmayı 30 acı biber yiyen Süleyman Işık kazanmıştı. Işık'a ödül olarak, Edirne geleneksel tatlılarından badem ezmesi armağan edilmişti.










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