Bursa'daki cinayet ve intihar girişimi

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SAKARYA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, üç gün önce aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan ve hayatını kaybetmesi sonucu ailesi tarafından organları bağışlanan 16 yaşındaki Hasan Can'ın cenazesi, Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'dan Tepetarla Mahallesi'ndeki baba evine getirilen Can'ın cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Tepetarla Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Can'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Hasan Can'ın yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde, baba Sargun Can'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.



- Olay

Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi Hasan Can (16) üç gün önce sabah erken saatlerinde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etmiş, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulunmuştu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağır yaralanan Can'ın ise Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine ailesi, çocuklarının vasiyeti üzerine organlarını bağışlama kararı almıştı.