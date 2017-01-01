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GÜNCELLEME - Kırşehir'deki sağlık kurumlarına FETÖ operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:56

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K. ile Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı N.Y. tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri A.K. ile Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü N.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde A.K. ve N.Y'i ikametlerinde gözaltına aldı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. A.K. ve N.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki kurumlara yönelik ocak ayında yapılan operasyonlarda A.K ve N.Y'nin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmış, A.K. ve N.Y, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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