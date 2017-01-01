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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:57

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 kişinin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i, "Uyuşturucu satışı yapmak" suçundan tutuklandı.

4 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.


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