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Minik Özge için hukuki süreç başlıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:58

ANTALYA (AA) - Sol bacağı bebekken kesilen ve evinin tavanına yapılan düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ın babası Ali İhsan Yıldırım, avukat Mustafa Özdemir ile görüştü.

Baba Yıldırım'dan Özge bebeğe ilişkin evrakı alan avukat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özge bebeğin ayağının kesilmesine ilgili yeni bir hukuki süreç başlatacaklarını belirtti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile ile görüşmesinin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kendisine ulaşarak aileye destek olmasını istediğini ifade etti.

Özge'nin ayağının "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesildiğinin belirtildiğini kaydeden Özdemir, ancak ailenin aldığı sağlık raporlarında bu hastalığın bulunmadığını dile getirdi.

Başlatacakları hukuki süreçte birkaç farklı yol olduğunu anlatan Özdemir, öncelikle Özge'nin sağlık durumuna ilişkin yeni raporlar alacaklarını kaydetti. Ailenin daha önceki suç duyurusunda Özge'nin sağlık durumu değerlendirmesinin dosyaya konulan tetkikler üzerinden yapıldığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Ailenin, bu dosyaya konulan değerlerin oynandığına ilişkin iddiaları var. Bu nedenle evrakta sahteciliğe ilişkin de suç duyurusunda bulunacağız. Soruşturmanın yenilenmesini talep edeceğiz. Buradan netice alınamaması doğrultusunda Adalet Bakanlığına başvurarak 'kanun yararına bozma' usulünden yararlanacağız ve savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasını talep edeceğiz. Bebeğin hayatı söz konusu. Bu durum savcılıkta dosya üzerinden yapılan inceleme ile sonuçlandırılacak bir olay değil. Geniş kapsamlı bir araştırma gerekiyor. Bunun için soruşturma değil kovuşturma da yapılması gerekiyor. Mutlaka dava açılması ve dava üzerinden inceleme yapılması gerekiyor."

Davanın açılması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirten Özdemir, davadan olumlu sonuç alacaklarına inandığını vurguladı.

Özdemir, davanın yeniden açılması halinde sorumlular hakkında "evrakta sahtecilik, taksirle yaralamaya sebep ve kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan cezalandırılmalarını talep edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum"

Baba Ali İhsan Yıldırım da hukuki süreç tekrar başlayacağı için mutlu olduğunu ifade etti. Kızının herhangi bir hastalığı bulunmamasına rağmen ayağının kangren olması nedeniyle kesildiğini savunan Yıldırım, "Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum ve ceza alacaklarına eminim. Yeniden dava açılacağına inancımız sonsuz." diye konuştu.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, erken doğum nedeniyle üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilmişti. Buradaki tedavisinin 8'inci gününde, kangren olan bebeğin sol ayağının "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmesi gerektiği bildirilmişti. Aile kızlarını özel hastaneden alıp tekrar üniversite hastanesine götürmüş ancak bacak kurtarılamamıştı.

Baba Ali İhsan Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırtıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvurmuştu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine baba Yıldırım, ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar vermişti.

Evin salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış ve kızının yürümesini bu şekilde sağlamıştı.

Cumhuriyet savcılığı, yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.

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