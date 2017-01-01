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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen 249 kişi anısına fidan dikildi.

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından "15 Temmuz Şehitlerine Vefa, 249 Şehidimize 249 Fidan" adıyla etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen programa katılanlar, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen her şehit anısına bir fidan dikti.

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazıl Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, hain FETÖ çetesinin gerçekleştirdiği darbenin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Gençlerin özellikle o gün yaşanan hadiseleri, ülkenin geleceğiyle irtibatlandırıp çok iyi değerlendirmesini isteyen Erdoğan, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı kahramanca mücadele edip şehit olan 249 şehidimiz için hatıra fidanlığı oluşturduk. Bu etkinlikten büyük bir onur duyduk." diye konuştu.

Hastanenin Başhekimi Hulki Aşır ise böyle kalıcı bir hatıra bırakacak etkinlik düzenlemekten onur duyduklarını belirtti.