Mersin Dragon Festivali sona erdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Dragon Festivali, tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yurt genelinden 16 kişilik gruplar halinde 34 kano kürek takımının katıldığı festivalin final müsabakaları, Kongre ve Sergi Sarayı sahilinde yapıldı.

Takımlar, "fun" ve "sport" kategorilerinde birinci olmak için kıyasıya yarıştı.

Yarışmaların "fun" kategorisinde Çağrı Asansör takımı birinci olurken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ikinci, Seçil Kauçuk takımı ise üçüncü sırayı aldı.

Diğer kategoride ise Yıldız Entegre takımı şampiyon, Çukurova Tıp ikinci, Mersin Uluslararası Limanı da üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların ödüllendirildiği etkinlik kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.