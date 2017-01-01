Kütahya'da bıçakla yaralama

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.C, (29) Atatürk Bulvarı'nda yürürken, aralarında husumet bulunan İsmail B. (44) ile karşılaştı ve tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.C, yanındaki ekmek bıçağıyla İsmail B'yi karnından ve boğazından yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden İsmail B'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince evinde yakalandı.

Öte yandan, A.C'nin, bıçakladığı İsmail B, tarafından bir süre önce darbedildiği, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu bildirildi.