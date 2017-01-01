MUĞLA (AA) - Muğla'da, HDP Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İpekli (44), "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, HDP Marmaris İlçe Başkanı İpekli'yi "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe binasında yapılan aramada, yasak yayın, dergi, gazete ve posterlere el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.