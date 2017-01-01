ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalın ayak dünya turu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:12
Yalın ayak dünya turu

KASTAMONU (AA) - Çekya'dan yalın ayak dünya turu gerçekleştirmek için yola çıkan Petr Poupe, Kastamonu'nun Cide ilçesine ulaştı.

Poupe (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada , Çekya'nın Sazavou kentinde bilgisayar mühendisi olduğunu söyledi. Poupe ayakkabısız dünya turu hayalini gerçekleştirmek için nisan ayında Çekya'dan yola çıktığını, Bulgaristan'ı geçtikten sonra bir süre önce Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Poupe, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi baştan başa yalın ayak gezmek istiyorum. En batısından doğusuna kadar muhteşem doğasını görmek ve kültürünü öğrenmek için can atıyorum. Misafirperver, sıcakkanlı olduğunu bildiğim insanlarla tanışmak istiyorum. Hiçbir şeyim yok, yalnızca bir sırt çantam var. Yıldızların altında uyumayı seviyorum. Sadece Çekçe ve İngilizce biliyorum. Arkadaş olmamız için aynı dili bilmemiz gerekmez, konuşmadan da birbirimize çok şey anlatabiliriz."

İlçede bir süre dinlenen Poupe, Gürcistan'a gitmek üzere yoluna devam etti.

İLGİLİ HABERLER
Kaymakam kahvehanede vatandaşlarla kitap okudu
YEREL

KAYMAKAM KAHVEHANEDE VATANDAŞLARLA KİTAP OKUDU

Tosya'da öğrenciler 3D yazıcı yaptı
YEREL

TOSYA'DA ÖĞRENCİLER 3D YAZICI YAPTI
Anadolu Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı arttı
YEREL

ANADOLU HASTANESİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAK SAYISI ARTTI
Kastamonu'da D-100 karayoluna inek düştü
YEREL

KASTAMONU'DA D-100 KARAYOLUNA İNEK DÜŞTÜ
Kastamonu'da trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Taşköprü'de hıdırellez şenlikleri düzenlendi
YEREL

TAŞKÖPRÜ'DE HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ DÜZENLENDİ
Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler Projesi
YEREL

ECDADIN İZİNDE GENÇ KEMANKEŞLER PROJESİ
Kastamonu'da şüpheli ölüm
YEREL

KASTAMONU'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ:

Kastamonu'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası
YEREL

26. ŞEYH ŞABAN-I VELİ VE KASTAMONU EVLİYALARI ANMA HAFTASI
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...