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Şehit Saydam'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:16
Şehit Saydam'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

KIRIKKALE (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2015 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam adına Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesinde kütüphane kuruldu.

Gönüllüler tarafından başlatılan "Şehit Kütüphaneleri Projesi" kapsamında oluşturulan Jandarma Uzman Çavuş Musa Saydam Kütüphanesinin açılışına, şehidin ailesi, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, askeri yetkililer ile davetliler katıldı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından okunan duanın ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Bu sırada şehidin ailesi duygulu anlar yaşadı.

Şehit Saydam'ın oğlu Habip Mert Saydam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babamın adının yaşatılması çok güzel bir duygu. Gurur verici. Çok mutluyum." dedi.

Şehidin annesi Elfat Saydam da oğlunun adının yaşamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından davetliler kütüphaneyi gezdi.

Musa Saydam, 15 Ağustos 2015'te, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yol keserek kimlik kontrolü yapan terör örgütü PKK mensuplarına müdahalede bulunan güvenlik güçlerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşmüştü.

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