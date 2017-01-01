Fındıkta külleme ve kozalak akarıyla mücadele uyarısı

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ORDU (AA) - Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, kozalak akarı ve küllemede zamanında yapılan mücadelenin önemine işaret ederek, "Bugünlerde yapacağımız kükürtlü mücadeleyle hem külleme hem de kozalak akarı hastalığını bertaraf etmiş olabiliriz." dedi.

Yılmaz, Altınordu ilçesinin Terzili Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesindeki incelemelerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda külleme ve kozalak akarının fındık bitkisinde önemli zararlara yol açtığını söyledi.

Bu noktada üreticilere önemli görevler düştüğünü ifade eden Yılmaz, kozalak akarı ve küllemede zamanında yapılan mücadelenin önemine işaret etti.

Yılmaz, fındık kozalak akarlarının fındık kurdu ile birlikte en önemli fındık zararlısı olduğuna dikkati çekerek, kozalak akarlarının fındık dallarından zamanında toplanması gerektiğini vurguladı.

Fındık kozalak akarlarının çok fazla verim düşüklüğüne neden olduğunu, çiftçilerin buna dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fındık kozalak akarlarına karşı iki türlü mücadele yöntemi var. Birincisi mekanik yani elle mücadele, ikincisi ise ilaçlama ile mücadele yöntemi. Kış döneminde dallar yapraksızken, tomurcuklar kabarmaya başladığında kozalak akarlarıyla mücadele başlamalı. Çiftçilerimiz mart ayı gibi beliren kozalakları elleriyle koparabilir. Kopardıkları kozalakları bahçeye atmaları gerekiyor. Çünkü kozalaklarda yararlı akarlar da var. Bu kozalakların kesinlikle yakılmaması gerekiyor. O nedenle nisan sonu mayıs başı gibi bir haftalık süreçte bunlarla ilaçlı mücadele yapılması gerekiyor."

Yılmaz, sıcaklığın 20 derecelere yaklaşmasıyla külleme hastalığının bahçelerde baş göstermeye başladığını kaydederek, "Külleme hastalığı yaprakların üzerinde öncelikle toz şeklinde belirir. Bu da zaman içerisinde fındıkta fotosentezi olumsuz etkilemek suretiyle oluşan tanenin randımanını düşürdüğü gibi daha ciddi boyutlarda da zararlara neden olabilmekte. Külleme hastalığı da verim düşüklüğüne sebep olmaktadır." dedi.

Külleme hastalığı ile mücadelede ilk şartın bahçe budamasının düzgün yapılması olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bahçelerde aşırı sıklık varsa o sıklığın giderilmesi gerekmektedir. İkinci olarak ise dip sürgünlerinin güzel bir şekilde yapılması. Yani bahçe içerisinde hava sirkülasyonunun iyi şekilde sağlanmış olması gerekiyor." diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen bahçelerde külleme hastalığının devam ettiğini gören üreticilerin bu ay içerisinde ilaçlama mücadelesi yapması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, bu dönem yapılacak ilaçlı mücadelenin külleme hastalığının önüne büyük oranda geçeceğine dikkati çekti.

Yılmaz, külleme ve kozalak akarına karşı sulandırılmış kükürt kullanılması önerisinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde yapacağımız kükürtlü mücadeleyle hem külleme hem de kozalak akarı hastalığını bertaraf etmiş olabiliriz. Üreticilerimiz lütfen çağrılarımıza kulak versin ve bu hastalıklara karşı mücadeleyi zamanında ve etkin şekilde yürütsün. Hiçbir üreticimiz 'yapmasak da olur' şeklinde bir yaklaşım ortaya koymasın. Fındık bizim milli ürünümüzdür ve bu ülke için son derece önem arz etmektedir."

Yılmaz, üreticilerin ilçe müdürlüklerine uğramaları durumunda kendilerine her türlü teknik desteğin verileceğini, bunun için bilgi almak isteyen tüm üreticileri beklediklerini sözlerine ekledi.

- İhracatçılardan da külleme uyarısı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan yazılı açıklamada, fındık bahçelerinde etkili olan külleme hastalığının ekonomik kayıplara neden olduğu belirtilerek, "Yapılmakta olan zirai mücadele yanında etkin bir tedbir olarak fındık bahçelerindeki otların periyodik olarak kesilmesi çok önemli olup, üreticilerimizin ot kesimi hususunda gecikmeden hareket etmeleri kendilerinin ve ülkemizin yararınadır. Bu çerçevede üreticilerimizin uyarılması, bilgilendirilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerimiz ve ziraat odalarının da gerekli çalışmalara destek olmalarını bekliyoruz." ifadesine yer verildi.



