Kocaeli'de mesire alanında kaybolan gençleri AFAD buldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde mesire alanında kaybolan 4 genç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

AFAD Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 00.00'da Derince Çınarlıdere bölgesinde 4 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine kurtarma operasyonu düzenlediği belirtildi.

Ekiplerin, gece başlayan aramada şiddetli yağışla da mücadele ettiği belirtilen açıklamada, gençlerin saatlerce aranmasına rağmen bulunamadığı kaydedildi.

Arama çalışmalarının sabah devam etmek üzere sonlandırılarak, sabah saatlerinde tekrar başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Saat 10.25'te dört genç Çınarlıdere Büyük Şelale bölgesinde bulundu. Engebeli ve kayalık arazide kurtarılmayı bekleyen ve geceyi bölgede geçiren gençler için iple istasyon kuran Kocaeli AFAD ekibi, 4 genci bulundukları vadiden yukarıya çıkararak kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler ailelerine teslim edildi.'' ifadeleri kullanıldı.



