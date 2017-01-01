Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 48,00 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN DÜŞÜK FİYAT (TL)
|EN YÜKSEK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,50
|46,30
|22,08
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|34,00
|48,00
|36,98
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
|Tavuk Eti
|KG
|7,50
|9,35
|8,48
|ESKS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış