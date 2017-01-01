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Erzurum Ticaret Borsası

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:30

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 ila 48,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN DÜŞÜK FİYAT (TL)EN YÜKSEK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG20,50 46,3022,08 ESKS
Et BüyükbaşKG34,00 48,00 36,98HTS
İnek SütüKG1,00 1,00 1,00 HMS
Tavuk EtiKG7,509,358,48 ESKS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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