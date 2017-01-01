Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından düzenlenen 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Ali Bey Club Manavgat Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada, kadınlar 35, 40, 45, 50 ve 55 üstü kategorilerinde, erkekler ise 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ve 70 yaş üstü kategorilerinde mücadele edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Erkan Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki şampiyonaya rekor düzeyde takım ve sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonaya, ülke genelinden 30 kulüpten 133 takım ve 734 sporcu katıldığını belirten Çağlayan, "Şampiyonada, 50 kortta bin 478 maç gerçekleştirilecek. Günde ortalama 160 ile 200 maç oynanacak. Takımlarımıza, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Şampiyona, 13 Mayıs'ta sona erecek.

