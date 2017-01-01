Mart ayı sanayi üretim endeksi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yılın ilk çeyreğinde gerek sanayi üretimindeki yüzde 2,1 büyüme gerek ihracat hacmindeki artışla Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinin yüzde 3'ü aşabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretimindeki aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 2,8'lik artışı değerlendirerek, ÖTV indirimlerinin uzatılması, vergisel indirimler ve istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması gibi desteklerin hayata geçirilmesinin sanayi üretiminin canlanmasına olumlu katkı sağladığını bildirdi.

Sanayi üretimindeki artışı sevindirici bulduklarını vurgulayan Zeytinoğlu, "Dayanıklı tüketim malları üretimindeki yıllık yüzde 13,1 artış dikkati çekicidir. Bu, talep canlanmasına işaret ediyor. Yılın ilk çeyreğinde gerek sanayide üretimindeki yüzde 2,1 büyüme gerek ihracat hacmindeki artışla Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyümesinin yüzde 3'ü aşabileceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'nin dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Nisan ayında Kocaeli gümrüklerinden aldığımız rakamlara göre, ilimiz sanayi kuruluşlarının ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 artarak 1 milyar 604 milyon dolar ve ithalatı ise yüzde 8,8 artarak 3 milyar 743 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlimizde ihracatını artıran sektörlere baktığımızda otomotiv, kimya, tekstil, çelik, madencilik ve savunma havacılık sanayi sektörleri olduğunu görüyoruz. İlk dört aylık döneme baktığımızda ihracatımız yüzde 16,1 artarak 6 milyar 766 milyon dolar, ithalatımız yüzde 10,8 artarak 20 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacminin ise yüzde 12,5 artarak 9,17 milyar dolar olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracat artışlarının süreklilik kazanarak korunması gerektiğini düşünüyoruz."