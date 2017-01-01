Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Amir Elihoğlu, Vahid Dziyaudinov, Umaar Yusufi, Ahmet Adnan, Aslanbek Bashaev, Omar Gasanov ve Majrbek İmamurzaev ile tercüman ve avukatları katıldı.

Sanıklardan Yusufi, mahkeme başkanı Muhiddin Paça'nın tercüman aracılığıyla evinde DEAŞ flaması ele geçirilmesini sorması üzerine, bunun kendisine ait olmadığını iddia etti.

Yaşadığı evde kiracı olduğunu ifade eden Yusufi, flamanın kendisinden önceki kiracılardan kalmış olabileceğini öne sürdü.

Yusufi, DEAŞ üyesi olmadığını savunarak, atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan Dziyaudinov da mahkeme başkanı Paça'nın, 2 yıl önce Suriye'ye Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki bölgeye neden gittiğini sorması üzerine, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Birkaç kez Suriye'ye gittiğini, ÖSO kontrolündeki bölgede Türkmen tanıdıkları olduğunu aktaran Dziyaudinov, "Onların yanına gittim. Savaşa katılmadım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dijital raporların yeniden istenmesine, sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağıyla salıverilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.