Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırdan sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist tespit edildi.
Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.