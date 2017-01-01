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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:53

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırdan sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan PKK'lı 3 terörist tespit edildi.

Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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