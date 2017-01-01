Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru

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BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başoğlu, 15 Mayıs Pazartesi yapılacak Bursaspor-Beşiktaş maçına ilişkin, "Misafir tribünündeki 2 bin 50 bileti Beşiktaş Kulübü alacak. İstanbul'da kulüp tarafından satılacak. Taraftarlar İstanbul'dan kafileler halinde gelecek." dedi.

Başoğlu, Heykel'deki Bursa Valiliği binasında Vali Yardımcısı Ergun Güngör başkanlığında 15 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçında alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili gerçekleşen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

İlk yarıda oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçındaki uygulamanın aynısının yapılacağını belirten Başoğlu, siyah-beyazlı taraftarların karşılaşmayı misafir tribününden izleyebileceğini söyledi.

Başoğlu, münferit olarak Beşiktaş taraftarlarının stada alınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Misafir tribünündeki 2 bin 50 bileti Beşiktaş Kulübü alacak. İstanbul'da kulüp tarafından satılacak. Taraftarlar, İstanbul'dan kafileler halinde gelecek. İl girişinde karşılanacak ve stadyumumuza alınacaklar. Maçı seyrettikten sonra da tekrar İstanbul'a dönecekler." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Gerginlik çıkma ihtimaline karşı ek güvenlik tedbiri alınacak mı?" sorusuna ise Başoğlu, "Tabii ki özel güvenlik sayısı artırılacak. Maç öncesi de stat girişindeki üst aramasını özel güvenlik değil güvenlik güçlerimiz yapacak. Emniyetimizin aldığı diğer tedbirler de olacak." yanıtını verdi.