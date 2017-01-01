Kayseri'de mahkumun cezaevinden firar etmesi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının katil zanlısı ile olaydan haberdar olduğu iddia edilen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu, 2 yıl önce kaybolan Betül Türkmen'i öldürdüğü tespit edilen erkek arkadaşı E.T. ile olayı bildikleri öne sürülen arkadaşları Ö.M, Ş.Y, H.A, S.D, S.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ailesi tarafından 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan Türkmen'in dosyası, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinlemesine incelenmiş, başka bir suçtan yattığı Niğde Açık Cezaevinden firar eden ve olayla ilgisi olduğu belirlenen E.T. dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden E.T'nin kadını gömdüğü yerde kazı çalışması yapılmış ve cesede ulaşılmıştı.