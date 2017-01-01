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Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:01

DÜZCE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın'da 18 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir merkezinde önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekiplerin arama yaptığı evlerde, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

- Zonguldak

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, kentte 7, İstanbul ve Samsun'da birer kişi olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kozlu ilçesinde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında ormanlık alanda "drone" ile narkotik köpekleri "Dark" ve "Kurt"la arama yaptı.

Yapılan incelemede herhangi uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

- Bolu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda S.Ü,, Y.Y, K.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 9 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Karabük

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 adrese operasyon düzenledi.

Kapullu Mahallesi'nde Ş.Ö'nün evinde yapılan aramada, saksıda yetiştirilen 39 kök Hint keneviri, iki ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Beşbinevler Mahallesi'nde ise M.T'ye ait bir iş yerinin arka bahçesinde 10 kök Hint keneviri bulundu.

Ekipler, Ş.Ö'yü gözaltına alırken, adresinde bulunamayan diğer şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- Bartın

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerin arama yaptığı evlerde, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


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