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ŞANLIURFA (AA) - İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'da, Vakıflar Haftası dolayısıyla Kudüs'teki İslam medeniyetlerine ait eserlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, asırlar boyunca İslam devletlerinin tesis ettiği eserlerle ihya olan Kudüs'te bulunan 47 büyük tarihi eserin fotoğrafının yer aldığı sergiyi, tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturdu.

Aralarında Mescid-i Aksa ve Haseki Hürrem Sultan Vakfiyesi'nin de bulunduğu eserlere ilişkin fotoğraflardan oluşan sergi, merkez Haliliye ilçesinde bir çay bahçesinde açıldı.

Vatandaşlar, sergiyi hafta boyunca başta tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere kentin farklı bölgelerinde de görme imkanı bulacak.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdür Vekili Ahmet Palalı, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf medeniyetinin iyi tahlil edilebilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kudüs'ün dinler tarihi açısından çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Palalı, "Kudüs üç semavi dinin merkezi pozisyonundadır. Hakkında ayet ve hadisler bulunan bir şehirdir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz de geçmişten bu yana Kudüs'te yapılan eserleri bir araya getirdi. Müdürlüğümüz 2017 yılını 'Vakıf Medeniyeti ve Kudüs Yılı' olarak ilan etti. Kudüs'ün geçmişiyle ilgili tüm Osmanlı ve İslam eserlerine ait fotoğraflar Şanlıurfa'da sergilenmektedir."

Sergiyi gezen Osman Yılmaz, daha önceden adını duyduğu eserlerle ilgili sergi aracılığıyla farklı bilgiler öğrendiğini ifade etti.