11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

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KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Şehir mezarlığındaki defin töreninin ardından, babası Ahmet Hamdi Gül'ün Alparslan Mahallesi'ndeki evine geçen Abdullah Gül, buradaki bina önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski bakanlardan Ali Babacan, Beşir Atalay ve Abdülkadir Aksu ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da 11. Cumhurbaşkanı Gül'e taziyelerini iletti.

Gül, Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu uğurladığı sırada orada bulunan gazeteciler de başsağlığı diledi. Abdullah Gül de gazetecilere, "Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden, bütün arkadaşlardan." dedi.



