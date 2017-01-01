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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:09

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürü M.F.K, gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.F.K, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.F.K'nin odasında inceleme yapan polisler, bilgisayarına ve bazı evraklara el koydu.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt'e gönderildiği öğrenildi.

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