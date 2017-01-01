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Gürcistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi polis

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:23

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan ve Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan polis memuru adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görev yaparken Emniyet Genel Müdürlüğünce bir süre önce açığa alınan ve Gürcistan'a kaçma girişimi sırasında Sarp Sınır Kapısı'nda yakalanan polis memuru Musa Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, Tokat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Musa Ö'nün adliyeye çıkarken gülmesi dikkati çekti.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.


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