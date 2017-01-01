Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satarken yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonda hastanede tedavi gören Z.T'yi, 3 kişiye uyuşturucu madde sattığı esnada yakaladı.
Söz konusu kişinin odasında yapılan aramada, yastık ve meyve suyu kutularına saklanmış halde 77 ecstasy hap bulundu.
Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen ve gözaltına alınan Z.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.