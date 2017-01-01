ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:42

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari kadın Malatya'da gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Denizli 2. Ağır Ceza mahkemesince hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılan firari kadın öğrenci, Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Malatya'da Vakıflar Haftası etkinlikleri devam ediyor
YEREL

MALATYA'DA VAKIFLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Mevsimlik tarım işçileri toplantısı düzenlendi
YEREL

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ
MOTAŞ personeline kişisel ve gelişim eğitimi verildi
YEREL

MOTAŞ PERSONELİNE KİŞİSEL VE GELİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ
Çakır, İnönü Üniversitesinde yerel yönetimler öğrencilerine ders anlattı
YEREL

ÇAKIR, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE YEREL YÖNETİMLER ÖĞRENCİLERİNE DERS ANLATTI
Yetimler yararına kermes açıldı
YEREL

YETİMLER YARARINA KERMES AÇILDI
Bulgaristan'da yapılacak Karma Dövüş Şampiyonasına Malatya'dan 4 sporcu
YEREL

BULGARİSTAN'DA YAPILACAK KARMA DÖVÜŞ ŞAMPİYONASINA MALATYA'DAN 4 SPORCU
Vergi borcu olanlara son şans
YEREL

VERGİ BORCU OLANLARA SON ŞANS
Darende'deki köprüsüz dere büyük tehdit oluşturuyor
YEREL

DARENDE'DEKİ KÖPRÜSÜZ DERE BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUYOR
Malatya'da trafik haftası kutlamaları
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK HAFTASI KUTLAMALARI
'Başarının sırrı' konferansına yoğun ilgi
YEREL

'BAŞARININ SIRRI' KONFERANSINA YOĞUN İLGİ
Yazıhan'da Hıdrellez kutlaması
YEREL

YAZIHAN'DA HIDRELLEZ KUTLAMASI
Domates zammı lokantacıları kara kara düşündürüyor
YEREL

DOMATES ZAMMI LOKANTACILARI KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesinden bayanlara anneler günü hediyesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BAYANLARA ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan:
YEREL

TYB ONURSAL BAŞKANI MEHMET DOĞAN:
6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı devam ediyor
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP FUARI DEVAM EDİYOR
3.Yeşilyurt Ulusal Satranç şenliği tamamlandı
YEREL

3.YEŞİLYURT ULUSAL SATRANÇ ŞENLİĞİ TAMAMLANDI
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
İnderesi Caddesi yenileniyor
YEREL

İNDERESİ CADDESİ YENİLENİYOR
Yazar Mine Sultan Ünver okurları ile buluştu
YEREL

YAZAR MİNE SULTAN ÜNVER OKURLARI İLE BULUŞTU
Efsane Başkan Nurettin Soykan'a anma
YEREL

EFSANE BAŞKAN NURETTİN SOYKAN'A ANMA
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...