Bartın'da FETÖ/PDY davaları

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan tutuksuz 5 polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları E.D, A.K, K.D, M.A, ve M.K, avukatları ve yakınları katıldı.

E.D, mahkeme heyetine yaptığı savunmasında, örgütün sohbet programlarına 2013'ten sonra gitmediğini ileri sürdü.

Sohbetlere tamamen dini duygular besleyerek gittiğini söyleyen E.D, "Bu yapıya hiçbir şekilde 'himmet' adı altında para vermedim. Sadece birkaç kez öğrenciler için yardım toplanmıştı. Öğrencilere sadaka niyetiyle bir miktar para vermişimdir. 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan uzaklaştım." diye konuştu.

Diğer sanıklar savunmalarında, 2013'ten sonra ev sohbetlerine gitmediklerini ve silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, gizli tanığın dinlenmesine karar vererek, duruşmaları erteledi.