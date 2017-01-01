THY 6. Bursa Bilim Şenliği sona erdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve 4 gün süren "THY Bursa Bilim Şenliği" sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve BTM'nin iş birliğiyle TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen şenlik kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Şenlik kapsamında daha önce 2 bin 900 kişiyle Avustralya'ya ait olan bilimsel deney rekoru 3 bin 417 kişinin 42 dakika süren deneyiyle Bursa'ya kazandırıldı. Bu rekorla Bursa ve Türkiye, Guinness Rekorlar Kitabına girmiş oldu.

Türkiye genelinden "Enerji Verimliliği" alanında bin 120 projenin katıldığı, 102 bin lira para ödüllü yarışmalar da mucitlerin enerjiye bakış açısını gözler önüne serdi. Şenlik boyunca 78 farklı atölye alanında 150'den farklı atölyede 74 bin 823 çalışma gerçekleştirildi.

Bilim Şenliği kapsamında 275 okuldan 2 bin 600 öğrencinin katılımıyla düzenlenen mangala turnuvasında 4 günde 8 bin 830 karşılaşma yapıldı. İlköğretim 3'üncü sınıftan lise son sınıfa kadar 7 ayrı kategoride yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrenciler plaket ve oyun setiyle ödüllendirildi. Her kategorinin birincilerine ise bisiklet hediye edildi. Bilim Şenliği'ni 4 gün boyunca 175 bin kişi ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bilimin daha geniş kitlelerle buluşması amacıyla düzenledikleri şenliğin her yıl daha da kapsamlı hale geldiğini belirtti.

"Öğrencilere teorik eğitimi uygulamaya dönüştürme imkanı sağlayan Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Bursa'da bilim alanında önemli bir mesafe katedildi" ifadesini kullanan Altepe, özellikle bilim şenliğine 7'den 70'e katılımın her yıl daha da artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.