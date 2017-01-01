Trafik kazasında boğazına inşaat demiri saplandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın, içerisinde bulunduğu otomobilin duvara çarptığı kazada boğazına 6 metrelik inşaat demiri saplanması sonucu ağır yaralandı.
Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkıp, inşaat duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobilin ön kısmında bulunan Hande Karaoğlu'nun (24) boğazına yaklaşık 6 metre uzunluğunda inşaat demiri saplandı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, demirin bir kısmını keserek genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.