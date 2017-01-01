Uyuşturucu operasyonları

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ERZURUM (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Erzurum'da ve Erzincan'da 6 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ev ve iş yeri olmak üzere 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 1,33 gram plaka esrar maddesi, 1,10 gram parçalanmış halde uyuşturucu hap, 6,18 gram toz esrar, hassas terazi, 9 milimetre çapında 6 fişek, uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış "şaşal" olarak tabir edilen 2 düzenek ve 32'lik paket içerisinde "çarşaf" diye tabir edilen kağıtlar ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

- Erzincan

Erzincan’da düzenlenen operasyonda ise 2 kişi gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



İki şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ev ortamında oluşturulan laboratuvarda üretilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. (23) ve A.G.Y. (23) sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.