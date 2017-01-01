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Kırıkkale'de sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen kadın ölü bulundu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:54

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç kadın ölü bulundu.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 2082. Sokak'ta inşaat halindeki binanın garaj kısmında Fatma C. (24) ile Günay T. (24) sentetik uyuşturucu kullandı. Daha sonra Fatma C'yi yalnız bırakarak markete giden Günay T, döndüğünde genç kadının hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fatma C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Günay T. ise ifadesine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

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