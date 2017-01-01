ÇAYKUR'un bin 500 mevsimlik işçi alımı

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RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz'de çalıştırılmak üzere bin 500 mevsimlik işçi alımı için başvuruların yarın başlayacağı bildirildi.

İŞKUR Rize İl Müdürü Hasan Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un, Doğu Karadeniz'de yer alan Rize'de bin 70, Artvin'de 170, Trabzon'da 240 ve Giresun'da 20 olmak üzere toplam bin 500 mevsimlik işçi alımı için gerekli işlemleri tamamladığını belirtti.

Kurumun bu alımla önemli bir istihdam kapısı açtığını vurgulayan Kiraz, söz konusu illerde başvuruların yarından itibaren aynı anda alınmaya başlanacağını ifade etti.

Müracaatların illerde yer alan İŞKUR müdürlüklerine 18 Mayıs'a kadar yapılabileceğine işaret eden Kiraz, "İlkokuldan, üniversite mezununa kadar bu işi kabul edecek erkekler müracaat edebilecek. ÇAYKUR bu iş için sadece erkek işçilerin istihdam edileceğini bildirdiğinden bayan ve engelli kardeşlerimizin müracaatları kabul edilmeyecektir. Müracaatlar Rize İŞKUR İl Müdürlüğü, Ardeşen Belediyesi, Çayeli Belediyesi, Pazar Belediyesi, İyidere Belediyesi, İyidere SYDV ile Artvin, Trabzon ve Giresun İŞKUR il müdürlüklerince alınacak. Ayrıca kurumumuza ait 'www.iskur.gov.tr' internet adresinden de müracaatlar yapılabilecek." diye konuştu.

İş başvurusunda bulunacak kişilerin son günleri beklememesini isteyen Kiraz, müracaat sırasında çalışılmak istenen fabrika seçiminin onaylanmasından sonra değişikliğe de gidilemeyeceğine dikkati çekti.

Kiraz, başvurular sonrasında noter huzurunda çekiliş yapılarak çalışacak kişilerin belirleneceğini kaydetti.



