Kamyonet kasasında bozuk et sevkıyatı

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir kamyonette 1 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğütlüdere yolunda uygulama yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu Frac Muhammed el-Hüseyin'in kullandığı kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, aracın kasasında bir ton bozuk tavuk eti bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede bozuk olduğu belirlenen et için sürücü el-Hüseyin'e 16 bin lira idari para cezası uygulandı. Eksik evrakları bulunduğu tespit edilen kamyonet ise trafikten men edildi.



