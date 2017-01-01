Kamyonet kasasında bozuk et sevkıyatı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kamyonette 1 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Söğütlüdere yolunda uygulama yapan polis ekipleri, Suriye uyruklu Frac Muhammed el-Hüseyin'in kullandığı kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, aracın kasasında bir ton bozuk tavuk eti bulundu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede bozuk olduğu belirlenen et için sürücü el-Hüseyin'e 16 bin lira idari para cezası uygulandı. Eksik evrakları bulunduğu tespit edilen kamyonet ise trafikten men edildi.